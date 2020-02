Gabriela Duarte: ciumenta, chocólatra e não leva desaforo para casa

Gabriela Duarte está no ar com a divertida Jéssica, da novela “Passione”

Foto: Reprodução/ Revista VIVA!MAIS

Cantada? Só bem comportadinha

“Os homens são sempre muito contidos comigo. Não sei, devo inspirar algo que os faz pensar duas vezes antes de serem mais saidinhos…”

Ciumenta

“Sou ciumenta e ficar calada não me faz bem. Tento administrar, mas, às vezes, não fico quieta, não!”

Chocólatra convicta

“Apesar de adepta da alimentação saudável, não abandono esse ‘calmante’. Quando estou ansiosa e a tentação aumenta, devoro meia dúzia de Bis® e tudo fica perfeito!”

Palhaça

“Para dar vida à Jéssica, minha primeira personagem cômica, fiz aulas de clown (modalidade de palhaço). Sempre tive vontade, pois esse exercício pega o seu ego, esmaga e joga no lixo. É muito legal você não ter que estar sempre bonitinha…”

Para tudo!

“Antes de receber o convite de Silvio de Abreu para Passione, eu e o Jairo (Goldflus, fotógrafo) já estávamos encomendando mais um herdeiro (são pais de Manuela, 4 anos). Mas assim que eu soube da novela, disse para o Jairo: ‘Para tudo!'”.

Rata de aeroporto

“Gravo a novela no Rio de Janeiro, mas pelo menos duas vezes por semana embarco para São Paulo, onde moro com minha filha e com meu marido.”

Suco poderoso

“No café da manhã, não abro mão do meu poderoso suco verde, que tem cenoura, maçã, pepino, couve, agrião, gengibre e hortelã”.

Supersticiosa

“Carrego comigo meu talismã, uma pedra azul que traz proteção e sorte e me foi dada de presente por uma pessoa muito especial!”

Terapia

“A minha estabilidade emocional, ter uma família… Foram opções! Eu poderia ir para um lado doidona, mas não! Isso foi tudo conquistado com anos de terapia.”