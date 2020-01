Gabriela do BBB19 revela como foi seu primeiro beijo com um menino

Atualmente, Gabriela do BBB19 é um símbolo de representatividade negra e de aceitação como pessoa LGBT, mas a sister contou uma história bem curiosa a respeito de sua infância… sobre a primeira vez que beijou um garoto na vida.

O relato aconteceu enquanto acontecia uma preparação no quarto para um evento de uma marca patrocinadora. A sister contou que beijou um menino na infância (muito antes de se descobrir lésbica) e, logo depois, voltou para casa contando estar grávida. Surpresa com a história, Elana disparou: “você imaginou que se engravidava com beijo”.

Veja também





O dia parece estar cheio de flashbacks para Gabriela, porque no meio da tarde ela contou de outra história divertida sobre seu passado, que envolvia passear em cemitérios durante a adolescência. Nada a ver com um lado mais gótico, a sister ia ao local apenas para aproveitar o silêncio. “É uma paz aquele lugar“, explicou.

O clima na casa está ameno, mas a partir de amanhã (18) com a eliminação do paredão a coisa promete dar uma esquentada no reality.