Gabriel se acerta com Valentina e a fonte de ‘O Sétimo Guardião’ vai secar

Passamos meses achando que Valentina (Lília Cabral) era a grande vilã de ‘O Sétimo Guardião‘, mas sinto informar que fomos todos enganados. A megera até tem umas atitudes controversas, mas na próxima semana da novela teremos uma aliança muito improvável: Valentina ao lado de Gabriel (Bruno Gagliasso). Tudo para impedir as maldades de Olavo (Tony Ramos).

O empresário deu seus pulos e conseguiu a fórmula para poder usar a água da fonte como lucro, então restou à Valentina ir atrás do próprio filho para tentar sair por cima. Só que um fato fará todo mundo ser surpreendido novamente: sabe aquela fonte linda e cheia de água? Ela vai secar totalmente. Nenhuma gota de água milagrosa.

Para entender como será essa reviravolta, acompanhe nossos resumos semanais de ‘O Sétimo Guardião’.

Segunda-feira, 18 de março – Murilo explica sobre a Irmandade para Luz

Olavo coloca Lourdes (Bruna Linzmeyer) contra a parede. Murilo (Eduardo Moscovis) dá uma palestrinha explicando o que é a Irmandade para Sóstenes (Marcos Caruso) e Luz (Marina Ruy Barbosa), e explica que Gabriel (Bruno Gagliasso) precisa viver recluso, sem amar ninguém. A gente até imagina a cara deles durante essa explicação:

–

Feliciano (Leopoldo Pacheco) confessa ao padre que ama Valentina. Scarlet (Luiza Tomé), que voltou à novela após fugir num carro voador, demite Fabim (Marcello Melo Jr).

Terça-feira, 19 de março – Mirtes é descoberta

Luz procura por Gabriel e conta que sabe de toooodos os segredos do amado. Aranha (Paulo Rocha) vê sua mulher com Júnior (José Loreto) e acha que os dois têm uma relação. Feliciano pede para sair da Irmandade. Mirtes (Elizabeth Savalla) tem sua identidade secreta de hater da internet descoberta por Guilherme. Valentina vê nas costas de Murilo a tal marca do gato que apareceu nas costas de seu filho no primeiro capítulo da trama.

–

Quarta-feira, 20 de março – Luz e Júnior fazem as pazes

Luz faz as pazes com Júnior. Mattoso (Tuca Andrada) explica para Marcos Paulo (Nany People) que pegou as fórmulas e as escondeu. Após isso, Olavo fica muito bravo, tanto com Valentina quanto Marcos Paulo.

–

Depois dos surtos do magnata, Valentina sugere que Lourdes denuncie Olavo por assédio.

Quinta-feira, 21 de março – Olavo se revela mais vilão

Lourdes procura Olavo para contar que Valentina não é assim a aliada que ele acredita, mas a pobre garota é escorraçada por Olavo. Enquanto isso, Geandro (Caio Blat) se afasta de Lourdes achando que ela está interessada de novo no empresário.

Olavo conta ao prefeito que não manterá o acordo que fizeram com Valentina. Luz e Júnior fazem festa para comemorar o noivado. Uma mensagem anônima aparece para Mirtes. Olavo descobre que as fórmulas que pegaram de Marcos Paulo são mais falsas que uma nota de três reais.

–

Sexta-feira, 22 de março – Valentina foge de Olavo

Ao ver que foi meio enganado, Olavo ameaça Marcos Paulo. Neide (Viviane Araújo) explica para Murilo que ele é o pai da filha dela. Feliciano, por amor, ajuda Valentina a fugir das garras de Olavo. Quem também vai embora é Marcos Paulo, que deixa a casa de Valentina. Outra mensagem anônima aparece para Mirtes. Geandro termina com Lourdes.

–

Sábado, 23 de março – Gabriel se alia à sua mãe

Marcos Paulo conversa com Gabriel e diz que o rapaz precisa se aliar à Valentina, tudo para impedir que Olavo chegue na fonte. Robério (Heitor Martinez) decide ficar do lado de Olavo, para a tristeza de seu novo bff Marcos Paulo. Depois de todo esse circo, Olavo descobre uma coisa bem triste: a fonte secou de vez.

–

Surpreendendo todo mundo, Gabriel se alia a Valentina e Marcos Paulo. Agora sim não estamos entendendo mais nada, mas queremos continuar acompanhando.