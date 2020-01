Gabriel Diniz: relembre a trajetória do cantor de ‘Jenifer’

Gabriel Diniz, cantor de 28 anos, morreu nessa segunda-feira (27), vítima de um acidente de avião. O bimotor em que ele estava caiu em Porto do Mato, no litoral do Sergipe.

Sempre lembrado pela música “Jenifer”, que foi o maior hit do Verão 2019, Gabriel estava viajando de Salvador a Maceió. Ele havia feito um show em Feira de Santana, na Bahia, na noite de domingo (26).

Nascido em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, o cantor foi criado em João Pessoa, na Paraíba, e começou a tomar gosto pela música durante a adolescência. Junto com amigos, criou uma banda e começou a fazer shows de forró na capital paraibana. Foi vocalista dos grupos Forró na Farra e Cavaleiros do Forró.

Mesmo apaixonado pela música, resolveu cursar engenharia elétrica na faculdade, mas acabou entrando de cabeça na carreira artística. Além de cantar, ele também tocava violão.

Em 2012, o cantor embarcou em carreira solo e seu estilo musical transitava entre o forró, o sertanejo e o arrocha. Gabriel já era conhecido há alguns anos no Nordeste, mas estourou nacionalmente em 2018, com “Jenifer”.

A canção chegou ao posto de mais tocada no Spotify. No YouTube, o clipe da música conta com 230 milhões de visualizações. Outras músicas de sucesso do cantor são: “Amor de Copo”, “Minha Cara de Preocupação“ e “Lapada, Lapada”.

Gabriel namorava a psicóloga alagoana Karoline Calheiros. Ao falecer, ele estava à caminho de Maceió para comemorar o aniversário de Karoline, que completa 25 anos nessa segunda-feira (27).