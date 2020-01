Gabriel Diniz estava indo a Maceió por causa do aniversário da namorada

Nesta segunda-feira (27), Gabriel Diniz foi uma das vítimas de um acidente de avião no litoral de Sergipe. Segundo a TV Globo, o dono do hit “Jenifer”, que bombou no Carnaval, estava indo para Maceió a fim de encontrar a namorada, a psicóloga Karoline Calheiros.

O motivo do encontro era comemorar o aniversário de Karoline. Ela completou 25 anos nessa segunda-feira.

No último domingo (26), Karoline havia postado que estava se preparando para celebrar mais um ano de vida. No momento de fechamento desta matéria, ela está com o perfil desativado na rede social.

Como de costume, a segunda-feira era o dia de folga do cantor. Ele havia se apresentado na Feira de Santana, na Bahia, e dividiu alguns pedaços da apresentação com os seguidores no Instagram. Na legenda dos cliques, Gabriel agradeceu aos fãs pelo show e disse que estava feliz com o modo como foi recebido pelo público.