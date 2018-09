Funkeiro Mr. Catra morre aos 49 anos

O cantor e compositor Wagner Domingues Costa, mais conhecido como Mr. Catra, faleceu neste domingo após um longo período internado no Hospital do Coração (HCor), em São Paulo. Natural do Rio de Janeiro, o músico, de 49 anos, tratava um câncer de estômago diagnosticado no início de 2017. Catra deixou três esposas, 32 filhos e quatro netos.

A luta contra a doença começou assim que o músico recebeu o diagnóstico. Na época, ela declarou que pararia de beber também reduziu o número de cigarros para realizar as sessões de quimioterapia.