8 frases marcantes de Paola Carosella para se inspirar

Nesta quarta-feira (30), a cozinheira e apresentadora Paola Carosella celebra seus 52 anos. À frente do renomado restaurante Arturito, em São Paulo, Paola é umas principais figuras à frente de um poderoso movimento de mulheres na gastronomia brasileira, tornando-se não apenas um símbolo de feminismo e liberdade, mas também uma inspiração para outras mulheres a seguirem seus passos.

Natural de Buenos Aires, Argentina, a empresária, cozinheira, apresentadora e escritora é naturalizada brasileira e, frequentemente expressa sua paixão pelo país onde reside há mais de 22 anos.

Em entrevista à revista Boa Forma, em abril de 2022, a cozinheira comentou sobre os impactos nas redes sociais após o sucesso de sua participação em 7 temporadas do reality show MasterChef Brasil.

“Cinco milhões de seguidores para uma cozinheira são muito seguidores! Eu não cresci querendo ser atriz e não sou famosa porque eu não sou absurdamente bonita ou com um corpo absurdamente belo ou como um talento incrível para cantar… Eu sou uma cozinheira de outro país, órfã, que apanhou para chegar onde chegou, então talvez isso me deixe mais acessível às pessoas”, confidenciou.

Reconhecida não apenas por seu talento excepcional na cozinha, Paola também encanta o público com sua sagacidade e sinceridade, seja nas redes sociais ou TV, tornando-se uma das vozes mais influentes na televisão e no cenário gastronômico do Brasil.

A seguir, você confere 8 frases inspiradoras da chef, que ajudam a compreender por que Paola Carosella é uma das mulheres mais influentes do nosso país:

Frases inspiradoras de Paola Carosella

1. “Derrota é achar que é uma derrota fazer algo sozinha. Derrote isso, mulher! Nada melhor do que estar com você mesma, curtindo a sua própria companhia”, Paola Carosella

2. “Na cozinha, sempre estive a salvo. A cozinha sempre foi o meu refúgio, o meu colo, meu abraço protetor”, Paola Carosella

3. “Eu não gosto de parecer nada. Eu quero ser. E, se ao ser, pareço algo que as pessoas não gostam, prefiro que pareça o que elas não gostam do que eu não ser o que sou”, Paola Carosella

4. “Eu sou cozinheira, não chefe!”, Paola Carosella

5. “Aos que amam: amor. Aos que odeiam: amor-próprio para começar”, Paola Carosella

6. “Não ligo para o que pensam de mim, não vivo uma personagem. Esse coquetel de emoções que aparece na TV é quem eu sou”, Paola Carosella

7. “Aprendi que todos erramos e nos sentimos perdidos, que precisamos de ajuda e que devemos aprender a rir de nós mesmos. Para aqueles que se aventuram de fato no desconhecido, a capacidade de rir dos próprios erros é a ferramenta mais poderosa para continuar no caminho”, Paolla Carosella

8. “Admire-se como você admira aqueles que admira. Seja amoroso consigo mesmo”, Paola Carosella

Trajetória de Paola Carosella

Nascida em Buenos Aires, Argentina, no dia 30 de outubro de 1971, Paola Florencia Carosella é uma renomada cozinheira, apresentadora e escritora naturalizada brasileira.

Ela se destacou no cenário gastronômico brasileiro após a inauguração de seu restaurante, o Arturito, em São Paulo, que rapidamente ganhou reconhecimento por sua proposta inovadora e de alta qualidade. Além do restaurante, Paola também chefia algumas unidades do café La Guapa, popular pelas famosas empanadas argentinas.

Com mais de 22 anos de experiência no Brasil, a empresária se tornou uma das vozes mais influentes da culinária nacional, destacando-se também por sua participação em programas de televisão, como o MasterChef Brasil, por onde permaneceu em mais de 7 temporadas em um elenco fixo de jurado que contava com os chefs Jacquin e Henrique Fogaça. Mais recentemente, ela comanda o talk show culinário Alma de Cozinheira no canal GNT.

Além de seu trabalho na cozinha, Paola é também defensora do empoderamento feminino na gastronomia, promovendo a igualdade e a liberdade entre as mulheres no setor. Sua trajetória inspira muitas pessoas, e ela é amplamente reconhecida como uma das figuras mais importantes da gastronomia brasileira.

Ela é mãe de Francesca, de 12 anos, fruto de seu relacionamento com um arquiteto argentino cujo o nome nunca foi revelado.

