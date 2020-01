Foi agressão? Hariany derruba Paula com empurrão e pessoas pedem expulsão

O clima pesou muito na última festa do BBB19. Hariany, que vem se incomodando com a postura de Paula no programa, se descontrolou e brigou com sua amiga. No meio do calor da discussão, a goiana empurrou Paula, que caiu fortemente no chão. O vídeo e o GIF viralizou na internet e as pessoas agora pedem para que Hariany seja expulsa do reality faltando um dia para a final.

Aconteceu dessa forma: Hariany comentou com Paula que a sister fala coisas sem noção e que não são engraçadas, coisas que magoam as pessoas. Incomodada, Paula disse “cala a boca” e a discussão começou. No meio da briga, Hariany empurrou Paula, que caiu com tudo no chão, batendo as costas na cama.

Após o empurrão, Hariany declarou que poderia até ser expulsa, mas que a colega lhe fez perder a paciência. “Eu posso estar perdendo meu um milhão e meio“, disse a finalista do programa. Carolina, que estava junto, tentou segurar a briga e se chocou com a queda de Paula.

Durante a festa as duas foram conversando, se desentendendo e fazendo as pazes várias vezes. Teve hora das duas se perdoando, mas logo depois teve Paula dizendo que a amiga é babaca e por aí vai. No fim da festa, Paula curtiu a piscina com Alan enquanto Hariany chorava.

Nas redes sociais, o assunto é a expulsão de Hariany por causa da agressão. As pessoas compartilharam o vídeo de vários ângulos, assim como GIFs animados, e muitos apontam que foi uma agressão clara.

Teve até quem lembrou do discurso do Tiago Leifert durante a expulsão de Marcos no BBB17, em que o apresentador explicou que agressão gera expulsão, sem que Emily precisasse denunciar.

Será que o programa tomará alguma atitude faltando apenas um dia para a final?