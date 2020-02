Flor do Caribe: Taís se apaixona por Candinho

Candinho chama a atenção de Taís

Foto: Divulgação/TV Globo

Taís (Débora Nascimento) começará a ver Candinho (José Loreto) com outros olhos nos próximos capítulos. Ao se dar conta de que seu sentimento pelo jovem vai além de uma simples amizade, a irmã de Cassiano (Henri Castelli) pede conselhos a Simone (Sabrina Petraglia). “Queria saber se, na sua opinião, ele tem uma deficiência grave ou se… Com o tempo, sei lá, ele pode… Virar uma pessoa como as outras”.

Entendendo as intenções da bugueira, a psicóloga diz que, aparentemente, a deficiência do rapaz é moderada, e aconselha Taís a estimular a inteligência do neto de Veridiana (Laura Cardoso). Seguindo a sugestão da amiga, ela começa a levar jogos de Samuca (Vitor Figueiredo) para ajudar o futuro namorado. O amor é lindo!