Flor do Caribe: Hélio vai preso pelo sequestro de Samuel

Hélio se alia ao vilão Dionísio

Foto: Divulgação/TV Globo

Quando Juliano (Bruno Gissoni) conta a Bibiana (Cyria Coentro) e Donato (Luiz Carlos Vasconcelos) que viu Hélio (Raphael Viana) conversando com Arruda (Jonas Mello), o sequestrador de Samuel (Juca de Oliveira) no resort, o casal pergunta ao filho se ele tem algum envolvimento no crime. O vilão nega e ainda destrata os pais. Juliano dá um prazo para Hélio se explicar na polícia ou irá denunciá-lo. Acaba fazendo isso quando descobrem que a explosão da mina foi intencional.

Hélio ameaça Dionísio (Sérgio Mamberti): não irá poupá-lo caso seja chamado para depor! Assustado, o pilantra se prepara para fugir, quando é surpreendido pela visita de um policial, que lhe entrega uma intimação para comparecer ao distrito policial. Dionísio manda orientações a Hélio e, para surpresa do delegado, o rapaz confessa que foi o mandante do sequestro de Samuel e da tentativa de homicídio contra Cassiano (Henri Castelli). O ex-piloto desconfia que o rapaz está mentindo. Juliano e Bibiana também. Ao visitar o filho na cadeia, eles o encontram todo feliz, cheio de planos para quando sair da prisão.