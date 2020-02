Flor do Caribe: Ester pede o divórcio a Alberto

Ester conta à Samuca quem é seu verdadeiro pai

Foto: TV Globo/Divulgação

De posse do exame de DNA, Cassiano (Henri Castelli) só espera o momento certo para revelar a Samuca (Vitor Figueiredo) que é o pai dele. Mas, cansada de viver em meio a mentiras, Ester (Grazi Massafera) se adianta e conta tudo ao garoto. Por acreditar que foi abandonado por Cassiano, o pequeno assegura à mãe: não quer vê-lo nem pintado de ouro. Diante da situação, o piloto diz à amada que não medirá esforços para conquistar o amor do herdeiro.

No final das contas, cabe a Candinho (José Loreto) a tarefa de convencer Samuca a mudar de opinião. E com seu jeitinho especial ele promove um emocionante encontro entre pai e filho. Animada, Ester decide se separar de Alberto (Igor Rickli). O ricaço, lógico, odeia quando a mulher lhe pede o divórcio e promete lutar com todas as forças para mantê-la ao seu lado. Mesmo que para isso tenha de passar por cima de tudo e todos.