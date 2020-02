Flor do Caribe: Ester encontra provas contra Alberto

Ester começa a descobrir os mistérios da família de Alberto

Foto: Divulgação/TV Globo

Embora mantenha a decisão de prosseguir com o processo de divórcio, Ester (Grazi Massafera) aceita o convite de Alberto (Igor Rickli) e volta a morar na mansão. Tudo para ficar perto da filha, Laurinha (Serena e Vitoria Lovatel). Ela aproveita que está na casa para também investigar os segredos familiares do marido. Ao abrir uma sala secreta, a gata fica horrorizada com o conteúdo da fortuna dos Albuquerques roubada dos judeus.