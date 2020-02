Flor do Caribe: Doralice rouba bebê e foge do convento

Dora no convento

Foto: Divulgação/TV Globo

Enquanto alimenta os pobres na rua, Doralice (Rita Guedes) é surpreendida por uma mulher, que entra em trabalho de parto na fila. Desesperada, ela fala para as madres pedirem ajuda. Porém, a mendiga não aguenta esperar e dá à luz. Desnutrida, a coitada começa a passar mal e, antes de morrer, pede à noviça que cuide da menina, que se chama Beatriz (mesmo nome de sua filha morta no parto). Entendendo como um sinal divino, a ex-cozinheira decide ficar com a criança e foge do convento com medo de ser denunciada pelas freiras.