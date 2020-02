Flor do Caribe: Amaralina decide perder a virgindade com Rodrigo

Amaralina decide perder a virgindade com Rodrigo

Foto: TV Globo/Divulgação

Amaralina (Sthefany Brito) e Rodrigo (Dudu Azevedo) passam a noite juntos, mas nada acontece. Cada vez mais apaixonada, ela não vê a hora de ter sua primeira vez com o bonitão.

Inexperiente no assunto, a morena pede conselhos a Taís (Débora Nascimento) e a Olívia (Bete Mendes), que marcam uma consulta no ginecologista para a bugueira. Mas o que a garota não sabe é que Duque (Jean Pierre Noher) descobriu que ela passou a noite com o militar e obriga o jovem a se casar com ela.