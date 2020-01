Flávia Alessandra vira musa de Otaviano Costa em viagem de férias: ‘’Deusa’’

Em Paris ou na Grécia, Flávia Alessandra tem sido a musa inspiradora de Otaviano Costa durante a viagem de férias do casal. O apresentador aguçou seu olhar e tem registrado lindos momentos da atriz. Além de apresentador, Ota é um excelente fotógrado. A modelo ajuda? Muito, mas os cliques expõem um olhar apaixonado por trás da câmera.

‘’Nada como depois de 10 anos ter um namorado que ainda me flagra assim…. love u @otacosta’’, escreveu Flavia. ‘’Além de estarmos num local incrível, sendo mimados pelo pessoal do delicioso hotel @kirinimykonos, não é que ainda me surge uma deusa grega!!!? Viva a Grécia!’’, elogiou Otaviano, que já tinha feito um registro incrível de sua mulher na sacada do hotel em Paris.

