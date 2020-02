“Fiz uma serenata virtual para ela”, diz Michel Teló sobre música para Thaís Fersoza

Cantor escolheu três praias brasileiras para a produção: Jurerê Internacional (SC), Guarujá (SP) e Angra dos Reis (RJ)

Foto: Divulgação

Michel Teló teve mais um reconhecimento com o hit Ai Se Eu Te Pego. A canção levou, na categoria Melhor Música Latina, o prêmio Billboard Awards 2013, que aconteceu no domingo (19), em Las Vegas. “Foi inesperado. Esse eu não esperava mesmo e foi uma surpresa agradável”, disse o cantor durante conversa com Contigo! Online na tarde da segunda-feira (20), em São Paulo.

E o cantor deseja dar continuidade a esse sucesso com seu novo trabalho Michel Teló – Sunset. O sertanejo contou detalhes desta produção, não deixando de falar da música que escreveu para a namorada, Thaís Fersoza, que está nesse projeto.

Novidades

O disco, com 16 músicas, não só traz as baladas de Michel Teló, como também destaca um pouco mais do romantismo do sertanejo. “A gente quer mostrar um Michel diferente para a galera, cantando música romântica. Eu já cantava nos outros discos, mas nesse a gente colou um pouco mais e o disco vem com essa onda do segmento que eu vim, que é a balada do meu último disco, para a galera dançar, que tem muito a minha cara, Mas eu quero mostrar um Michel que as pessoas não conhecem, mais romântico, cantando um outro som que, às vezes, a galera não está muito acostumada”.

Aconteceu

Uma das provas do romantismo de Michel Teló neste novo trabalho, está na canção Aconteceu, escrita especialmente para a namorada, Thaís Fersoza, com quem está há mais de um ano.

“Quando eu terminei a música, eu gravei no celular e mandei para ela na hora, por mensagem. Ela ficou feliz demais, porque foi uma serenata virtual. Eu só mandei escrito ‘ouve ai’ e ela entendeu a mensagem. E a música realmente fala um pouquinho do que aconteceu, quando a gente se esbarrou no carnaval do Rio de Janeiro e tudo começou. Ela ficou toda felizona com a música”, disse apaixonado.

O cantor ainda lembrou o momento em que eles começaram o relacionamento: “A gente começou a namorar em um momento meio conturbado, eu tinha me separado há pouco tempo e a gente se conheceu trombou e deu aquele brilho no olhar e aconteceu. E eu achei que era uma hora bacana de fazer uma música já, mas eu acredito que no dia a dia, eu me esforço para mostrar pra ela o quanto ela é importante pra mim, não só pela música. Mas a música foi uma experiência bacana contar um pouquinho de tudo o que aconteceu quando a gente se conheceu”.

Cenário de Michel Teló – Sunset

Diferente dos outros projetos em que fez seus shows em uma casa de espetáculos, Teló escolheu três praias brasileiras para o registro: Jurerê Internacional, em Santa Catarina, Guarujá, em São Paulo, e Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. O cantor admitiu ser apaixonado por praias e que, além desse projeto, foi cogitado uma produção fora do Brasil. “A gente pensou em varias opções, até gravar no exterior, mas surgiu essa ideia, como a gente ia gravar no verão, decidimos que ia ser o Sunset”.

O cantor ainda completou que, além das gravações, as três praias receberam um show dele, com direito às músicas de sucesso, intercalando com as inéditas. “Eu, particularmente, acho muito chato gravar um disco inédito inteiro, com todas as músicas inéditas, você acaba repetindo a música e ao gravar 15 músicas, você grava 30. É um show inteiro com músicas que o público não conhece. Eu gosto de agregar, coloco as músicas que a galera curte e com isso incluo 4 ou 5 músicas naquele lugar. E a gente acaba se divertindo com a turma”.

Nova música de trabalho

Com a apresentação do novo show, que acontece na quinta-feira (23), na Brook’s Bar, em São Paulo, o cantor também vai lançar, no mesmo dia, a nova música de trabalho, a romântica Maria, que vai vir com um videoclipe: “Tivemos uma ideia muito bacana, que todo mundo tem aquele amor de criança e a gente quis mostrar isso. Eu me emocionei quando vi. Então trabalhamos a Love Song, que está na novela Sangue Bom, agora veio a Amiga da Minha Irmã, que desde quando lançamos ela está muito bem, dando uma continuidade no trabalho muito bacana. E vem a Maria agora, com voz e violão, totalmente romântica, mas é uma música que particularmente eu gosto muito, tenho um carinho especial por ela”.

Quem também gostou da música foi a namorada do cantor, que lembrou de quando ela assistiu ao videoclipe pela primeira vez. “Ela chorava muito”. Michel ainda lembrou que chegou a cantar Maria para Roberto Carlos, quando foi ensaiar com o Rei no final do ano, para o especial exibido na Rede Globo. “Ele também curtiu muito a música e falou para eu gravar. De prontidão, atendemos ao pedido do Rei”, brincou.

Participações no DVD

Para Michel Teló – Sunset, o cantor convidou três atrações para a gravação: Bruninho e Davi, Paula Fernandes e Sorriso Maroto. Este último apenas para “oficializar”, como disse Michel, a gravação do clipe É Nóis Faze Parapapá. O vocalista da banda, Bruno, foi até Jurerê Internacional gravar a canção com Michel.

Paula Fernandes esteve na romântica Se Tudo Fosse Fácil e Michel contou que já tinha a ideia de gravar com a cantora mineira desde seu primeiro DVD, mas, por questões de logística, não tinha dado certo. “Eu liguei pra ela na semana do DVD e falei ‘oh tem uma música aqui que eu gosto demais e eu queria você no disco’ e ela aceitou na hora. Mandei a música pra ela, ela aprendeu na semana e a música ficou um espetáculo. Gravamos no Guarujá”.

Já Bruninho e Davi, afilhados musicais do cantor, estão na descontraída Levemente Alterado, música que, segundo Teló tem a cara da dupla. “A gente já fez uma música juntos, a Vamos Mexer, e essa dupla é irreverente e eu gosto desse lance das letras que têm uma brincadeira, com pitada de humor. Talvez seja uma música que a gente vá trabalhar, porque eu toco nos shows e ela já é um sucesso”.

Conciliando namoro e trabalho

Michel Teló agora está dedicado em divulgar seu novo trabalho, enquanto Thaís Fersoza está focada em Dona Xepa, sua próxima novela, que estreia esta semana na Rede Record. Com muito trabalho para o casal, eles sempre dão um jeitinho de se encontrar nas poucas horas vagas. “Ela foi hoje para o Rio de Janeiro e amanhã eu vou pra lá. Quando não dá pra ficar junto, a internet ajuda. A gente também se fala muito por mensagem, telefone, sempre em contato. A gente se esforça bastante para se ver. Agora que ela começou a trabalhar, a gente curte a saudade, mas a gente se esforça para estar junto”.

E o cantor não deixou de babar nos trabalhos da namorada e garantiu que não vai perder os capítulos de Dona Xepa. “Sou noveleiro, sempre fui. E eu admiro o trabalho da Thais desde moleque. Quando eu via ela na TV, pensava ‘nossa que gracinha’”, disse aos risos.

O DVD possui um documentários e nele, Michel disse que o desejo era fazer um projeto para que seus filhos e netos vejam no futuro. O sonho de ter filhos é algo que o cantor sempre quis, mas é preciso planejamento: “É um dos maiores sonhos da minha vida, mas é uma coisa que tem que planejar, porque tem que se dedicar a eles. Nessa loucura de fazer tanto show, tem que saber fazer na hora, certinho”.

Novos projetos por aí

Michel Teló garante que o foco principal, nesse momento em sua carreira, é a divulgação do novo DVD e da nova turnê, mas o cantor não quer esquecer o trabalho internacional e deseja lançar ainda este ano um disco com músicas gravadas em português, inglês e espanhol. “Quero convidar artistas lá de fora para gravar comigo. Continuar tentando abrir as portas, porque o mundo está cada vez mais olhando para o Brasil”.

Mas o cantor não para. Além do disco internacional, um projeto com sertanejo de raiz também está em mente. “Se Deus quiser, até o final do ano, a gente vai fazer isso também”, finalizou.

Cantor não deixou de fora as baladas de seu último disco, mas quer mostrar também seu lado mais romântico

Foto: Divulgação