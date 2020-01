Fiuk faz desabafo: “Tô me abrindo de uma forma que eu nunca fiz”

Fiuk abriu o coração e fez um longo desabafo no Instagram. Motivado por um encontro com Thiaguinho, com quem aparece na foto publicada por ele na rede social, o cantor falou sobre a vontade de se abrir e não se preocupar com o que os outros estão dizendo sobre ele.

“Eu sempre busquei uma explição pra tudo, mas só na hora que eu entendi que não dá pra entender, comecei a ser feliz. Só quando eu parei de me condenar e julgar os outros, fiquei leve e tranquilo. E não existe uma razão pra ser feliz e fazer a coisa ‘certa’. Tô escrevendo aqui e me abrindo de uma forma que eu nunca fiz… Porque eu sempre me preocupei com o que os outros iriam achar da foto que eu tô postando, das coisas que eu escrevo. Eu perdi muito tempo, e felicidade inclusive, preocupado com a opinião alheia”, explicou.

Em 2014, Fiuk ficou no centro dos holofotes pelo término do seu namoro com Sophia Abrahão. Os dois tentaram ao máximo manter a discrição sobre o assunto e evitaram falar sobre a separação. “Pela primeira vez, eu escrevi o que eu senti na hora que eu senti sem me preocupar com os likes… Eu prefiro aceitar a gente do jeito que a gente é do que fingir pra você que tá vendo meu post que eu sou um exemplo de qualquer coisa ou tentar fazer você acreditar que eu tenho razão ou sou melhor do que algumas pessoas que você segue e automaticamente vai comparar…”, continuou Fiuk em sua publicação.

Ele assumiu ainda que tem feito coisas que nunca faria antes e se permitido ser mais livre. Assumindo que não é muito fã de longos textos no Instagram, Fiuk concluiu: “A vida não foi feita pra entender. A vida foi feita pra viver. E eu não quero ter a melhor opinião, só quero que a gente não tenha medo de ser quem a gente realmente é. Eu não tô aqui pra ter razão ou ser melhor que ninguém… Eu quero mais é que a gente seja feliz.”