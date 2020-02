”Fiquei uma semana chorando”, diz Dani Moreno sobre mudança de visual para Salve Jorge

Dani Moreno vive Aisha em Salve Jorge, personagem que aborda o drama do tráfico de bebês do Brasil para o exterior

Foto: Selmy Yassuda

Há exatamente uma década, Dani Moreno, 27 anos, não queria saber de nada relacionado às artes. Ela ficou um bom tempo traumatizada com a morte do pai, Luiz Carlos, que morreu de infarto aos 50 anos. Ele era funcionário público, mas se apresentava cantando em bares de São Paulo. “Sou afinada, mas meu pai era quem cantava mesmo. Participou de programas do Raul Gil. Era um artista. Cresci ouvindo muita música com ele. Ele me incentivou a estudar teatro”, diz.

Em “Salve Jorge”, novela das 9 escrita por Glória Perez, 64, a atriz faz sua estreia na Rede Globo como Aisha, uma jovem traficada à procura de sua história. “O ano de 2012 não poderia ter sido melhor. Estou no horário nobre, fazendo um papel com um objetivo social”, diz. “Desde os 15 anos mantinha os fios compridos. Mas, como queriam dar um ar contemporâneo a Aisha, perguntaram se eu topava cortar os fios bem curtos e tingi-los. Na hora, lógico que topei. Mas, depois, fiquei uma semana chorando (risos). Agora eu já me acostumei. Tudo vale a pena para dar veracidade a essa personagem.”

