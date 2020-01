Fiorella Mattheis e Alexandre Pato assumem namoro no GP do Brasil

Pato e Fiorella, o novo casal do pedaço, agora assumidíssimos! Foto: Mark Thompson / Getty Images

E não foi só o mais novo casalzinho que curtiu o domingo de sol no autódromo.deixou a esposa e a filha em casa para ver o GP de pertinho. Lá, ele posou com, que também conferiram as voltas dos pilotos de um camarote.