Final de ‘O Sétimo Guardião’: Luz termina solteira e bem-sucedida

Mesmo não conseguindo a comoção de outros finais de novela anteriores, ‘O Sétimo Guardião‘ terminou com alguns desdobramentos até que surpreendentes. Já estamos até habituados a alguns vilões terminarem bem, mas uma mocinha ficar solteira no final da história é uma novidade interessante. Quer saber o que rolou nesse final? A gente explica.

Invasão do casarão

O clímax final se deu com o plano de Olavo (Tony Ramos) para conseguir ter acesso à água da fonte. Sem muita paciência, ele ordenou que as máquinas derrubassem o que estivesse pela frente e destruíssem o casarão de Gabriel (Bruno Gagliasso). No meio disso tudo aconteceu o caos, né? Valentina (Lília Cabral) ficou a sós com Olavo e deu um tiro sem dó e nem piedade.

Mas a morte do vilão da trama não solucionou os problemas. Ao saber que havia perdido Olavo, Laura (Yanna Lavigne) surtou e apontou uma arma para Luz (Marina Ruy Barbosa). Motivos? Ninguém entendeu, mas ela puxou o gatilho. Ela só não esperava que Gabriel pularia na frente e salvaria sua amada. A morte do guardião-mor emocionou muito Luz, mas quem deu show mesmo foi Lília Cabral.

O final de Luz

Terminado o ataque ao casarão, ‘O Sétimo Guardião’ começou a mostrar os entrechos finais de outros personagens. Eurico (Dan Stulbach) sobreviveu ao tiro e já planeja usar um doleiro para ficar rico. Laura se livrou da prisão, assim como Sampaio, e Valentina conseguiu escapar de uma possível vingança desses dois.

Mas a surpresa veio o final escolhido para Luz. Ao descobrir o sítio arqueológico em Serro Azul e acompanhar o trabalho dos profissionais em escavação, a ruivinha decidiu abandonar Júnior (José Loreto), sair de Serro Azul e estudar Arqueologia. Anos depois, ela voltou à cidade para a inauguração de um Casarão de Cultura em nome de Gabriel, que cuidará do patrimônio arqueológico.

Mas… e a fonte? Secou pra sempre? Não! Luz apareceu com o livro da Irmandade para Feijão, o novo guardião-mor. Após ler todas as páginas, ele descobriu que precisava apenas tirar a camisa e abrir os braços para que a água voltasse a cair. Enquanto Feijão nadava na água, o espírito dos guardiães antigos apareceu para cumprimentá-lo. E assim, terminou ‘O Sétimo Guardião’.

Agora voltamos nossas atenções para ‘A Dona do Pedaço‘, a próxima novela das nove que estreia no próximo dia 20 de maio.