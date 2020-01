Relembre o final de Avenida Brasil: o desfecho de Carminha, Tufão e Nina

Sete anos depois, a novela “Avenida Brasil” voltou a ser assunto, graças à reprise no Vale a Pena Ver de Novo. Se você amava a novela, não vai conseguir assistir de novo, mas quer relembrar como foi o final da trama, a gente ajuda. Mas, claro, fica o aviso para quem não assistiu daquela vez: o texto abaixo é 100% cheio de spoilers. Leia por sua conta e risco.

O último capítulo da novela “Avenida Brasil foi ao ar na sexta-feira 19 de outubro de 2002, e parou o país. O Jornal Nacional, minutos antes de acabar, mostrou imagens de grandes avenidas espalhadas pelo Brasil completamente vazias. Famílias e amigos se reuniram em casas, bares e restaurantes para saber o que aconteceria com Nina (Débora Falabella), Carminha (Adriana Esteves), Tufão (Murilo Benício) e outros personagens-chave.

O grande mistério de quem teria matado o trambiqueiro Max (Marcello Novaes) foi solucionado: a algoz foi mesmo Carminha, que foi parar na cadeia e saiu de lá depois de três anos. Sem família, sem amigos, para onde ela foi? Para o lixão da Mãe Lucinda (Vera Holtz). Ainda conseguiu ser perdoada por Nina e Jorginho (Cauã Reymond).

O último capítulo começou muito tenso, com Nina e Tufão na mira da arma de Santiago (Juca de Oliveira). Carminha então arranca a arma da mão do pai e atira na perna dele. Nina e Tufão imploram para que Carminha não devolva a arma para Santiago, com medo de que todos fossem assassinados.

Carminha então liberta Nina e Tufão, entrega o revólver para Nina e pede para que ela a mate. Diante da recusa de Nina, Carminha explica que vai se entregar para a polícia, que chega junto de Jorginho.

Na delegacia, no dia seguinte, Carminha confessa ter matado seu amante, Max. O delegado ajuda a relembrar a cena do assassinato do trambiqueiro, mostrando que Nina, Lúcio (Emiliano D’Avila), Muricy (Eliane Giardini) e Janaína (Claudia Missura), embora estivessem na cena do crime, não eram mesmo as culpadas. Carminha matou Max golpeando a cabeça dele com uma pá.

Com isso, Mãe Lucinda foi libertada da cadeia, onde estava presa injustamente, e voltou feliz ao lixão. Depois de alguns dias, ao visitar Carminha, prometeu que estaria a esperando do lado de fora e que a amava como amava os filhos do lixão. Selaram o encontro com um abraço emocionado.

Aí a novela deu um salto temporal de três anos – Nina e Jorginho voltaram de uma viagem e Nina estava grávida. Carminha saiu da cadeia e, como prometido, foi acolhida por Mãe Lucinda, que a levou de volta para o lixão.

O encerramento da novela se deu em um improvável clima de reconciliação. Nina e Jorginho levam o filho do casal para visitar Mãe Lucinda no lixão, e lá se encontram com Carminha. Ela se emociona ao encontrar o neto. Carminha não se conforma que Nina tenha a perdoado. As duas se abraçam e choram muito juntas. Jorginho também a perdoa. E a novela acaba assim.