Fina Estampa: Mesmo morto, Ferdinand aterrorizará e se vingará de Tereza Cristina

Tereza Cristina mata Ferdinand na sauna, mesmo assim continua sendo chantageada

Foto: TV Globo/Divulgação

Ferdinand (Carlos Machado) está com os dias contados! Isso por que o bombeiro reformado será a próxima vítima de Tereza Cristina (Christiane Torloni) que o assassinará como queima de arquivo.

Sem imaginar o quão perigosa é a “madame”, o chefe de segurança passará a chantageá-la. Ele revelará que gravou todas as conversas criminosas que os dois tiveram na sauna e garante: tem condições de provar à polícia que ela é a verdadeira mandante da morte do mafioso, de Marcela (Suzana Pires), da enfermeira do hospital e das tentativas de assassinato dos três filhos de Griselda (Lilia Cabral).

As chantagens começam quando Ferdinand recebe uma ligação de um de seus capangas que lhe revelará: o delegado que investiga a suposta morte da jornalista conseguiu imagens dele tentando entrar no quarto dela no dia da tragédia. Apavorado, o matador desastrado pede ajuda à milionária que tirará o corpo fora. É aí que Ferdinand fará uso das provas que tem contra a megera.

Tereza Cristina, então, dará cabo do grandalhão trancando-o na sauna onde tantas vezes se encontraram. E, claro, ligando as máquinas para “torrar” o cúmplice. Certa de que conseguiu sua façanha, Tereza Cristina se surpreenderá quando passar a ser chantageada de forma anônima por alguém que tem em seu poder as tais provas colhidas pelo morto.

Assim como Marcela, Ferdinand também assombrará a vida de Tereza Cristina.