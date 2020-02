Fina Estampa: Marcela é assassinada por Tereza Cristina

A jornalista Marcela será a próxima vítima da perua assassina

A jornalista periguete Marcela (Suzana Pires) se acha muito esperta. Mas descobrirá da pior forma possível que tem gente muito mais safa do que ela. Descoberta, aliás, que lhe custará a própria vida. Sim, a pegadora será a próxima vítima de ninguém menos que a “amiga” sucuri Tereza Cristina (Christiane Torloni), que irá matá-la de forma cruel. O modo ainda é mantido em segredo pelo autor Aguinaldo Silva. Mas sabemos que, cínica, ela perguntará à mulher segundos antes de ela morrer:

– Dói muito, bebê?

O diálogo, adiantado pelo novelista no Twitter, é uma bem-humorada alusão à exclamação que Christiane Torloni disparou numa entrevista durante o Rock in Rio e que virou hit no YouTube. Há duas semanas, na internet, o autor antecipou que seis personagens poderiam ser vítimas da víbora: Ferdinand (Carlos Machado), Baltazar (Alexandre Nero), Marilda (Katia Moraes), Zuleika (Juliana Knust), Vanessa (Milena Toscano), além da própria Marcela.

Ferdinand é poupado pelo autor e Marcela entra na mira…

A princípio a expectativa na própria emissora era de que Ferdinand seria o mortinho da vez. Mas, segundo consta, o personagem caiu no gosto do público e ainda deverá surpreender muito. E a estrela Suzana Pires, que faz a Marcela e também é escritora, contou no ano passado que poderia ser escalada para roteirizar uma novela para a Globo em 2012, o que, aliás, era um sonho seu. Assim, precisaria se despedir de Fina Estampa para dedicar-se ao novo trabalho.

Cínica, Tereza Cristina vai até chorar no velório da “amiga”…

De concreto, motivos não faltarão para que Tereza Cristina dê cabo da ficante de seu irmão, Paulo (Dan Stulbach). Primeiro a repórter tentará se vingar da bruxa da Barra quando esta a expulsar de sua mansão. A desculpa da milionária é de que ela terá de dar o quarto de hóspedes para Paulo, que se separa de vez de Esther (Júlia Lemmertz). Num piscar de olhos Tereza Cristina manda fazer as malas de Marcela e a enxota do condomínio. A fogosa acaba pedindo abrigo no Refúgio da Zambeze (Totia Meireles).

O tiro de misericórdia contra Marcela vai ser quando ela, finalmente, descobrir o segredo podre que Tereza Cristina tanto esconde e chantageá-la exigindo muuuito dinheiro e privilégios. Claro, a ricaça não vai ceder, e decidirá pela eliminação definitiva da ameaça que Marcela representa para seu casamento e sua reputação. Isso porque a repórter promete publicar o escândalo no jornal. Desta vez Tereza Cristina não agirá por impulso, como fez com o mafioso que a colocou na parede pelo mesmo motivo. A doida planejará os detalhes do crime e ainda sensibilizará a todos no enterro de Marcela ao chorar e lamentar pela desgraça ocorrida com a “amiga”.

Por enquanto, só Tia Íris (Eva Wilma) desconfiará da participação da sobrinha na tragédia, mas, por razões óbvias, se manterá calada. Tia Íris que se cuide se não quiser se tornar o próximo alvo da sobrinha capaz de tudo. Inclusive de ter eliminado os próprios pais, como TITITI também suspeita.