Fina Estampa: Guaracy transa com Griselda e termina com Esther

Griselda e Guracy ficam juntos depois de o português se desentender com Esther

Foto: TV Globo/Divulgação

Guaracy vê Esther chorando nos braços de Paulo (Dan Stulbach) e fica revoltado. Tanto que para até de atender as ligações da namorada. Depois de um tempo, no entanto, resolve conversar com a estilista.

No bate-papo, Guaracy diz que sabe que Esther e Paulo ainda se amam e que, um dia, ela voltará para o ex-marido. Apesar de Esther negar tal possibilidade, o português não se convence muito. Ele procura Griselda para desabafar e conversa vai, conversa vem… Guaracy a beija. Quinzé vê e faz um escândalo.

Para não dar confiança ao filho, Griselda puxa o comerciante para o quarto. Lá, ela garante que não pretende ter nada com ele, mas Guaracy perde a paciência e a leva para a cama. No dia seguinte, ele rompe com Esther de vez.