Fina Estampa: Griselda tira Renê da sarjeta

Griselda tira Renê da miséria

Foto: Rede Globo/Divulgação

Não demora para Tereza Cristina (Christiane Torloni) começar a perseguir Renê (Dalton Vigh) por tê-la trocado por Griselda (Lilia Cabral). Como se não bastasse fechar o Le Velmont e expulsar o marido de casa, a megera de Tebas vai raspar a conta bancária dele, deixando-o na mais completa miséria.

O chef irá descobrir a vingança da ex-mulher da pior forma possível. Certa manhã ele é chamado pelo gerente do hotel onde está hospedado e informado de que seu cartão bancário foi recusado. Completamente surpreso, Renê se vê obrigado a pagar sua estadia com cheque. Porém, é chamado novamente pelo gerente que lhe revela: a conta dele está sem fundos.

Furioso, Renê imediatamente procura a ex e exige que a perua do Nilo lhe devolva suas economias que estavam numa conta conjunta do casal. Só que Tereza Cristina, lógico, se recusa a devolver o dinheiro e, cínica, ordena que ele recorra à Justiça para buscar seus direitos.

Temendo o escândalo que arranhará sua imagem, o chef se vê, praticamente, um sem teto, já que não possui dinheiro sequer para pagar o hotel. Sem saber o que fazer, ele pede uns dias de prazo ao gerente e é surpreendido com uma proposta de trabalho em troca das diárias. Assim, Renê se torna consultor do restaurante do hotel e fará o maior sucesso.

Sem imaginar os problemas pelos quais o namorado está passando, Griselda vai com ele almoçar no restaurante de Celeste (Dira Paes). E o bonitão se encanta com o tempero da comadre da amada. Severino (Ricardo Blat), que também está no almoço, comenta que o ex-patrão sempre teve vontade de montar um restaurante com comidas tipicamente brasileiras. Griselda se anima e se oferece para entrar como sócia no futuro negócio, mas Renê não aceita. Diz que não quer mais se tornar funcionário da mulher com quem se relaciona, para evitar os erros que cometeu com Tereza Cristina. Mas Griselda não desistirá da ideia e acabará montando um restaurante para seu amor. Assim, graças a uma paixão sem fim, conseguirá tirar Renê da falência total.