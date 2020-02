Fina Estampa: Griselda se vinga de Tereza Cristina

Griselda humilha Tereza Cristina na frente de todos de sua família

Foto: Tv Globo/Divulgação

A Rainha Louca vai mexer com Griselda (Lília Cabral) e se dá mal. No jardim de Pereirão, Tereza Cristina (Christiane Torloni) diz que pode ser de origem humilde, mas que há uma diferença enorme entre as duas, já que ela é chique e tem educação. A ex-bigoduda garante que a diferença está no caráter, que a vizinha é ordinária, safada, criminosa. E pega uma corda, enrolando a megera. Pior: dá um nó de marinheiro, dificílimo de tirar. Sozinha, no jardim, Tereza Cristina cai ao chão e rasteja como uma minhoca gigante, enquanto Griselda dá gargalhadas.

Sorte que Crô (Marcelo Serrado) e Baltazar (Alexandre Nero) encontram a patroa. Quando a veem naquela situação e não conseguem desatar o nó pensam em usar faca ou tesoura de jardineiro. Tereza Cristina rejeita as opções. Crô tem a ideia salvadora: pedir que Griselda desate o nó. Ele então vai até Griselda e implora à “Rainha das Savanas D´África” que ajude. Pereirão impõe uma condição: que a rival diga que é uma vira-lata. A essa altura, Tereza Cristina topa tudo. Para humilhá-la ainda mais, Pereirão chama toda a família para assistir à cena.

Na hora H, a Enlaçada de Alexandria fala, baixinho, “viva-lata, viva-lata”. A portuguesa quer mais alto – e corretamente. A vilã grita: “Eu não passo de uma vira-lata!” Todos riem. Griselda desmancha o nó e volta para casa, feliz da vida. Irada, Tereza Cristina promete, a si mesma, que voltará a vê-la no enterro de Antenor (Caio Castro).