Fina Estampa: Griselda salva a vida do filho Antenor

Antenor é atacado por capanga de Tereza Cristina, mas Griselda salva o filho

Tereza Cristina sofre uma tremenda humilhação por parte de Griselda (Lilia Cabral). Depois de mais uma discussão, a portuguesa amarra a rival com uma corda. Como ninguém consegue desfazer o nó, a perversa é levada no colo para casa, por Crô (Marcelo Serrado) e Baltazar (Alexandre Nero). Nem com faca os vassalos da perua conseguem libertá-la das cordas. E são obrigados a chamar Griselda, que aceita desfazer o laço desde que a inimiga declare, diante de seus filhos, que não passa de uma cadela viralata.

A milionária concorda em enfrentar o vexame, mas depois planeja mais uma maligna vingança. Ela ordena a Ferdinand (Carlos Machado) que faça com que Antenor (Caio Castro) conheça as acomodações do IML – Instituto Médico Legal.

O bandido, então, organiza um grupo de capangas e sequestra o caçula de Griselda. Depois de prenderem o estudante de medicina numa cabana abandonada, eles levam o jovem para o meio do mato e começam a atirar. Vendado, Antenor foge pelo meio das árvores e acaba caindo em um despenhadeiro. Ferdinand vê o rapaz desmaiado e, acreditando que ele esteja morto, vai embora com os cupinchas.

Para sorte de Antenor, ele é encontrado por caçadores, que ligam para o celular de Patrícia (Adriana Birolli). Levado ao hospital, o futuro doutor é internado para tratamento. Furiosa, Griselda telefona para Tereza Cristina e afirma ter certeza que ela tentou assassinar outro de seus filhos, mas ele conseguiu sobreviver. Surtada por ver mais um de seus planos fracassar, a jararaca do Nilo ordena a Ferdinand que conclua o serviço. E o segurança manda o capanga ao local a fim de estrangular o moço. Mais uma vez Antenor tem sorte. Griselda entra no quarto do filho no instante em que ele é atacado e impede o pior.

Assustado, o agressor foge e acaba sofrendo uma queda fatal da janela por onde tenta escapar. Pereirão tem certeza absoluta de que Tereza Cristina é culpada pela quase tragédia, mas não tem como provar nada.