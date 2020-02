Fina Estampa: Griselda desmaia ao dar de cara com o ex, Pereirinha

Com o apoio dos filhos, Pereirinha consegue convencer Griselda a abrigá-lo em sua mansão

Fotos: Divulgação

Quando Griselda (Lilia Cabral) acha que vai ter sossego, uma praga desaba em sua cabeça. E atende pelo nome de Pereirinha (José Mayer)! Um belo dia, do nada, um barquinho com a inscrição Flor do Tejo é avistada por Álvaro (Wolf Maia), Ferdinand e todo o pessoal da praia. Não demora para que a nova milionária receba uma ligação dos amigos alertando que o ex-marido dela, um picareta desaparecido há 15 anos e dado como morto, está dentro da embarcação com um cabelo e uma barba dignos de homem das cavernas.

Já sem chão, a ex-faz-tudo corre para a praia e, junto de todos, inclusive de Zambeze, Vilma (Arlete Sales) e Celeste (Dira Paes), vê Pereirinha chegar à areia como se absolutamente nada tivesse acontecido. Em questão de minutos, Quinzé (Malvino Salvador), Antenor (Caio Castro) e Amália (Sophie Charlotte) também recebem a notícia de que o pai não morreu coisa alguma e voam para encontrar a mãe, já prevendo a reação explosiva dela.

A cena, aliás, promete ser uma das mais hilárias já vistas nas telenovelas. Com a maior cara de pau, Pereirinha diz ao seu Pereirão que passou todo esse tempo numa ilha logo ali em frente, perdido e abandonado, e que ela deveria ter ido buscá-lo. Espumando e fora de si, Griselda desmaia no meio da multidão perplexa e é levada para casa pelo misterioso Enzo (Júlio Rocha).

Volta triunfante? Griselda não consegue nem acreditar quando avista o seu ex-marido retornando após 15 anos…

Fotos: AgNews

Lá, passado o primeiro surto, ela manda o ex embora, mas os filhos pedem que ela repense. Afinal, estão felizes por ver o pai junto deles. Griselda bate o pé, diz que não tem marido algum e ainda afirma a Pereirinha: está noiva de Guaracy (Paulo Rocha). Só que a ex-bigoduda diz isso na presença do português, que fica radiante.

Diante da pressão para retornar de onde jamais deveria ter voltado, Pereirinha cai duro no chão e é levado ao hospital. Após muita chantagem emocional, o cínico convence Griselda a deixá-lo morar na casa velha deles, já que a família está para se acomodar em uma belíssima mansão. Griselda concorda com muito custo, tendo a certeza de que o pior de seus pesadelos está apenas começando com a volta do ex que hoje chama de alma penada. As sequências de Lília Cabral e Zé Mayer, diga-se de passagem, prometem muitas gargalhadas.

Nessa confusão, quem fica na pior é o pobre Guaracy que, horas depois, leva o maior fora de sua Griseldinha, que admite, pedindo perdão: só falou que era noiva dele para se livrar do marido fantasma. E jamais subirá ao altar com ele! Tadinho…