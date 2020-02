Fina Estampa: Bomba! Ferdinand é o amante secreto de Crô

Aos poucos, vão surgir pistas do envolvimento entre Ferdinand e Crô

Foto: Divulgação / Rede Globo

Fim do mistério! Uma fonte de TITITI ligada aos bastidores da novela assegura: o homem que tem um escorpião tatuado em um dos tornozelos e que habita os lençóis de Crô (Marcelo Serrado) de vez em quando é ninguém menos que Ferdinand (Carlos Machado). Pois é, ele mesmo! Aquele que banca o machão e machista o tempo todo, vive chamando o amante de “bibinha” na frente dos outros e ainda ataca de pegador e bandido nas horas de folga.

A revelação só será feita na reta final da novela. Isso, lógico, se Tereza Cristina (Christiane Torloni) não matar Ferdinand antes! Mas o fato é que as pistas do envolvimento dele com Crodoaldo Valério começarão a ser dadas em breve.

A primeira é quando o segurança toma um banho após dar cabo da enfermeira que ligou o assassinato de Marcela (Suzana Pires) à matadora do Nilo. Ferdinand aparece ali, só de sunga e a tornozeleira que, evidentemente, cobre o tal escorpião tatuado.

Tereza Cristina vai se negar a ter algo a mais com o fortão

Foto: Divulgação / Rede Globo

Mais a diante Crô vai pegar o grandalhão tentando transar com sua “rainha de Tebas” na sauna da mansão. O “machão” exige que a bela “lhe pague” pelos “servicinhos prestados”, mas ela se nega a ficar com ele. Furioso, Ferdinand, então mostra o vestido dela rasgado e que encontrou no lixo de Pereirinha (José Mayer). Prova, aliás, de que ela dormiu com o pescador.

No meio da discussão, Crô briga com o ficante para defender a patroa, porém, não demonstrará ciúme dele. Deve ser uma estratégia do autor para que a gente de casa ainda não perceba que os dois são amantes.

O fato é que Crô ameaça chamar a polícia, Ferdinand vai embora e Tereza Cristina e o “mucamo” são flagrados na sequência por Renê (Dalton Vigh) que questiona o que os dois estão fazendo ali na sauna… A resposta: Tereza mente na cara dura dizendo que ambos estavam atrás de um ratinho… Meda!