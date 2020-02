Fina Estampa: Antenor é sequestrado e fica entre a vida e a morte

Depois de quase ser assassinado, Antenor vai para o hospital

Foto: TV Globo/Divulgação

Ferdinand (Carlos Machado) e seus comparsas sequestram Antenor (Caio Castro) e o torturam muito. Porém, na hora de ser morto, o rapaz corre e acaba caindo numa ribanceira. Ferdinand ouve um tiro e pensa que é a polícia. Mesmo assim, ordena que os capangas descarreguem as armas próximo ao local da queda do estudante, na tentativa de assassiná-lo. O tiro veio de um dos caçadores que estavam perto do local.

Eles resolvem ajudar o ferido, que é levado ao hospital. Mas Tereza Cristina manda o bandido terminar o serviço.

No momento em que ele está enforcando Antenor, Griselda chega e faz um escândalo. O homem foge para o terraço, cai e morre. Para ódio da Perturbada do Egito.