Fina Estampa: A primeira noite de amor de Renê e Griselda

Pobre Guaracy… Renê e Griselda vão finalmente se entregar à paixão

Foto: Divulgação/Rede Globo

Farto das loucuras de Tereza Cristina (Christiane Torloni), Renê (Dalton Vigh) encontra em Griselda (Lília Cabral) um ombro cada vez mais “amigo” para amenizar sua tristeza. E ela, claro, já bastante balançada pelo belo chef, não mede esforços para confortá-lo em seus momentos de angústia. Mas o destino dá uma forcinha para aproximar os dois que, em breve, poderão, finalmente, curtir sua paixão bem longe das garras da Pitonisa de Tebas de araque.

Antenor pressente o clima

Numa conversa franca com a mãe, assim que Patrícia (Adriana Birolli) decide voltar a morar na pousada de Zanbeze (Totia Meirelles), Antenor (Caio Castro) percebe que ela e Renê têm um sentimento que ultrapassa a casa da amizade. E, abusado como sempre, comenta o fato com Griselda, que detona: “Renê é casado, pare de imaginar coisas”.

O futuro médico faz que acredita no desinteresse da mãe pelo ex-futuro sogro e sai da sala rindo da situação…

Dias depois Griselda procura Guaracy (Paulo Rocha) para pedir que os dois voltem a conviver como antes. O português reforça que não quer ser apenas amigo da “patrícia”, mas ela insiste: deseja estar com ele bem perto e para sempre. E, cá entre nós, até demonstra ciúme do “gajo” com Esther (Julia Lemmertz) que está sendo muuuuito paparicada pelo dono-gato do Tupinambar.

Só que no meio desse papo cheio de ternura e que só aumenta as esperanças de Guaracy de ter sua “Griseldinha” nos braços, o telefone dela toca. E sabe quem é? Uma chance!!! Claro, Renê, dizendo que precisa vê-la com urgência. A ex-bigoduda argumenta com Guaracy que precisa partir e ele entende que o motivo é o grande rival e fica mais uma vez chateado. Contudo, nada que uma boa conversa gostosa com Esther não resolva, né?

Griselda sai apressadamente e espera por Renê no escritório dentro de sua loja de materiais de construção que ainda será inaugurada. Ela está lá sentada, trabalhando meio que na penumbra e o ricaço chega de mansinho e passa a apreciá-la de longe. Ao ver o paquera ali parado, Griselda o chama para se aproximar e o clima esquenta entre ambos. O chef desabafa com ela sobre o casamento que rola ladeira abaixo e a ex-faz tudo diz entender que, realmente, a convivência com Tereza Cristina deve ser uma das coisas mais difíceis do planeta. Renê pega na mão dela e, nesse exato momento, os dois são vistos por ninguém menos que a doida do Nilo e Pereirinha (José Mayer) que se encontram por acaso na frente do estabelecimento de Griselda.

Perdeu, jacaroa! Tereza Cristina não vai aceitar calada a traição do marido!

Foto: Divulgação/Rede Globo

Aprendiz de cobra

Aliás, a víbora da barra só está lá nesse instante por que Vanessa (Milena Toscano) soube que Renê iria ver a portuguesa e passou um torpedo anônimo avisando a mãe de sua amiga, Patrícia. Na verdade, sua rival também, né?

O fato é que Tereza Cristina tem um surto e ameaça entrar na loja da rival para destruí-la. Espertíssimo como ele só, Pereirinha recomenda: a vingança é um prato que se come frio e pelas beiradas! E leva a perua de lá.

Mas não será neste dia ainda que Griselda e Renê ficarão juntinhos e felizes. Segundo fontes de TITITI, o primeiro encontro amoroso de ambos será num lugar muito confortável… Um verdadeiro convite ao amor! E aí, sim, Griselda trocará o passado de solidão por uma noite cheia de paixão ao lado do homem que sempre mereceu e que a ama pra valer. Resta saber o que a assassina cruel Tereza Cristina aprontará contra a mulher que roubará seu “Renezinho”. Meda, pânico e correria, gente!