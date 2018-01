Se você não perde um episódio de The Crown ou está órfã após acabar a segunda temporada, aqui vai um alento. Separamos quatro filmes e um documentário que retratam a realeza do Reino Unido para aplacar a saudade da série e conhecer um pouco mais sobre a história da monarquia. Prepare a pipoca!

Elizabeth (1998)

Indicado para 10 categorias do BAFTA Awards, 6 Academy Awards e 3 Globos de Ouro, esta produção é um marco da carreira da atriz Cate Blanchett. Na pele de Elizabeth I, filha de Henrique VIII e Ana Bolena, ela vive os difíceis primeiros anos do reinado da monarca. Espere grandes desafios e intrigas envolvendo até mesmo o Papa da época.

A Rainha (2006)

Um dos episódios mais emblemáticos da história recente da coroa britânica, a morte de Lady Di é tema de A Rainha. A obra de ficção retrata a reação da Rainha Elizabeth II, mãe do Príncipe Charles, e da família após a tragédia.

A Jovem Rainha Vitória (2009)

A Rainha Victoria (ou Vitória) é vivida pela atriz Emily Blunt no longa homônimo. Ela é a tataravó da Rainha Elizabeth II e teve o segundo reinado mais longo da história do Reino Unido! Foram 63 anos, perdendo justamente para a própria Elizabeth II — ainda no trono.

O Discurso do Rei (2010)

Quando ascende ao poder, Rei Jorge VI, do Reino Unido, precisa enfrentar seu problema de fala. Contrariando a expectativa do público em relação à oratória dos reis, ele é gago e trava uma batalha para conseguir anunciar no rádio a declaração de guerra dos britânicos contra a Alemanha, em 1939. O longa dirigido ganhou quatro Oscars: Melhor Filme, Melhor Direção (Tom Hooper), Melhor Ator (Colin Firth) e Melhor Roteiro Original. Curiosidade: Helena Bonham-Carter dá vida à Rainha-Mãe Elizabeth no filme e será a princesa Margaret na próxima fase de The Crown!

Diana: In Her Own Words

Vale a pena abrir mão da ficção para assistir ao documentário Diana: In her Own Words, que foi feito a partir de imagens gravadas entre 1992 e 1993 por Peter Settelen, professor de dicção da princesa. A obra narra a vida amorosa e o fracasso do casamento dela com o príncipe Charles.