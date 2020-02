Filho de Alinne Moraes, Pedro, completa um ano

Dá para acreditar que já faz um ano? Pedro, primeiro filho de Alinne Moraes, está comemorando seu primeiro aniversário neste sábado (9). O bebê é fruto do relacionamento da atriz com o cineasta Mauro Lima. Pedro nasceu um mês antes do previsto, no Rio de Janeiro.

A atriz mantém a discrição e busca reservar ao máximo a imagem do filho. Em um ano, Alinne mostrou o rostinho de Pedro apenas duas vezes em suas redes sociais – a primeira delas foi em julho, quando o garoto tinha dois meses de vida. Pedro só foi fotografado novamente em dezembro quando a CONTIGO! mostrou imagens inéditas de um passeio da atriz com o filhote.

Relembre as fotos compartilhadas pela mamãe neste um ano: