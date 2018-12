Filho caçula de Michael Jackson faz rara aparição

Diferentemente dos irmãos mais velhos, o caçula do cantor Michael Jackson, que faleceu em 2009, pouco aparece publicamente desde a morte do pai. Com 16 anos, o menino é conhecido como Blanket e seu nome de batismo é Prince Michael II. Na segunda-feira (24), ele foi fotografado em rara aparição em Los Angeles, no estado americano da Califórnia.

Na ocasião, Blanket estava comprando livros, segundo informações do The Sun. Desde a morte do pai, ele vive com a avó Katherine Jackson. A identidade da mãe do adolescente nunca foi revelada publicamente, tendo ele sido gerado de inseminação artificial.

Quando era vivo, Michael Jackson envolveu o filho em algumas polêmicas, como no episódio em balançou Blanket, então bebê, da sacada de seu hotel em Berlim, em 2002. O episódio gerou muitas críticas e o cantor se desculpou publicamente.