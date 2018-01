Filha de Cadinho em ‘Avenida Brasil’ chama a atenção no Instagram

Bruna Griphão começou sua carreira com 12 anos, quando integrou o elenco da novela ‘Avenida Brasil’ com a personagem mirim Paloma Bragança. Depois de lá, fez participações em ‘Malhação’, na novela ‘Haja Coração’ e no seriado ‘Sob Pressão’.

A jovem atriz, que completa 19 anos no dia 10 de março, está no elenco da próxima novela das 18h, “Orgulho e Paixão”.

No perfil do Instagram, a atriz divide com seus mais de 900 mil seguidores cliques do seu cotidiano e ensaios fotográficos.

Confira:

