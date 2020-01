Filha de Bruce Willis e Demi Moore faz topless pelas ruas de Nova York

“O que o Instagram não deixará você ver”, legendou Scout

Foto: Twitter/Reprodução

Revoltada com a censura imposta pelo Instagram, a filha de Bruce Willis e Demi Moore, Scout Willis, resolveu protestar. Vestindo apenas uma saia, a jovem caminhou pelas ruas de Nova York com os seios completamente visíveis e publicou algumas fotos do seu passeio acompanhadas da hashtag #FreeTheNipple (tradução livre: liberte o mamilo).

Depois de Rihanna ter sido banida da mesma rede social por publicar as fotos em que aparece nua para uma revista, Scout colocou a capa da publicação como a imagem de seu perfil no Twitter. Além disso, o Instagram teria deletado uma série de fotos de mulheres com câncer de mama por considerar o conteúdo impróprio. E essa foi a gota d’água para a jovem, que saiu em protesto sem a parte de cima da roupa. “Legal em Nova York, mas não no Instagram”, ironizou ela contra as proibições das redes sociais.