Filha de Beth Carvalho faz homenagem à mãe nas redes sociais

Luana Carvalho, filha de Beth Carvalho, prestou homenagens à mãe em publicações na sua conta do Instagram. Beth morreu na tarde de ontem (30) aos 72 anos. Em comunicado, o Hospital Pró-Cardíaco, local onde a Madrinha do Samba estava internada desde janeiro, informou que a causa da morte foi infecção generalizada.

Luana, que também é cantora e compositora, publicou uma imagem de quando era criança ao lado da mãe. Na legenda, apenas escreveu “Dia do Trabalhador” e logo abaixo recebeu vários comentários de apoio.

Mais tarde, ela postou outra foto em que mostra Beth deitada na cama do hospital com sua netinha, Mia, de 1 ano.

Beth Carvalho é um dos maiores nomes do samba e deixou um legado de mais de 50 anos de carreira. Dentre seus maiores sucessos, “Andança” e “Vou Festejar” são dois grandes destaques de sua composição. A artista completaria 73 anos no próximo dia 5.

O velório da sambista começou às 10h desta quarta-feira (dia 1º), em Botafogo, no Rio. O cortejo, com o carro do Corpo de Bombeiros, para o Crematório do Caju acontecerá às 16h.