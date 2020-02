Festa de lançamento de Cordel Encantado reúne famosos em SP

Cauã Reymond e Bianca Bin

Foto: Divulgação/Rede Globo

O elenco da nova novela das seis, Cordel Encantado, que estreará nesta segunda-feira (11/04/2011) se reuniu em São Paulo para a festa de lançamento da trama. Na decoração do local, muitas referências à cultura nordestina e ao cangaço: cortina de fitas coloridas com flores de fuxico, poltronas de época, velas e móveis de madeira.

Famosos atrasados

Tuca Andrada e Felipe Camargo foram os primeiros atores a chegar na festa. O restante dos famosos só apareceu bem mais tarde, deixando jornalistas e fãs impacientes.

Quando sai o casamento?

Ao chegar na festa, Cauã Reymond foi recepcionado por gritos histéricos de diversas fãs. Simpático, apesar do tumulto a sua volta, o ator falou de seu personagem na novela e do romance na vida real com Grazi Massafera. “Jesuíno é um héroi, um mocinho, e se sente à vontade na natureza. Para me preparar estudei muito sobre cangaço, vi filmes e treinei com animais”, contou. E quando vai acontecer a tão esperada troca de alianças com Grazi? “Gente, nós moramos juntos. Eu me considero um cara casado. Eu posso estar casado e vocês nem sabem”, brincou o galã.

Jayme Matarazzo e Carmo Dalla Vecchia

Foto: Divulgação/Rede Globo

Princípe de bom coração

Jayme Matarazzo, que vai interpretar o príncipe Felipe, contou à imprensa que está muito feliz em trabalhar novamente com Nathalia Dill, com quem contracenou na novela Escrito nas Estrelas. Muito simpático, o ator não escondeu a empolgação com o novo trabalho. “A novela é maravilhosa! É uma grande oportunidade, assim como foi Escrito nas Estelas. Meu personagem, Felipe, é um homem de bom coração, que é obrigado a se casar contra sua vontade, mas que depois vai ao Brasil atrás de Açucena (Bianca Bin). Ele vai lutar pelo amor de sua princesa”. Ao contrário de seu personagem, Jayme está solteiro e têm se dedicado exclusivamente à novela.

Entre dois galãs

Protagonista pela primeira vez, Bianca Bin contou para os jornalistas como conseguiu o papel de Açucena: “Fiz o teste, mas vocês sabem… Desculpe a palavra, mas teste é sempre uma m… A gente nunca acha que está 100%”, confessou a atriz. Perguntada se já havia sido disputada por dois galãs (Cauã Reymond e Jayme Matarazzo), como sua personagem, Bianca brincou: “Ah, isso só acontece em conto de fadas, né?”.

Luis Fernando Guimarães, a diretora Amora Mautner e Debora Bloch

Foto: Divulgação/Rede Globo

“É uma história linda!”

Esbanjando simpatia, Carmo Dalla Vecchia recebeu os jornalistas e fãs com muito carinho durante a festa de lançamento de Cordel Encantado. O ator disse que adorou a oportunidade de viver um papel escrito por Thelma Guedes e Duca Rachid, com quem já havia trabalhado em Cama de Gato. Questionado sobre os rumos de seu personagem, Carmo afirmou: “O rei Augusto vai sofrer muito. Ele perde a mulher logo no início da trama e essa dor só vai ser amenizada quando surge a esperança de encontrar a filha novamente. É uma história linda!”, contou.

Chega de humor de sacanagem

Luiz Fernando Guimarães também compareceu ao evento. Afastado das novelas desde Uga Uga (2000), o ator disse que está adorando viver o mordomo Nicolau. “Estou gostando muito, pois Cordel Encantado é uma comédia inglesa, ingênua. É muito diferente do humor adulto, de sacanagem, que eu estava acostumado a fazer”, afirmou.

Ao lado de Débora Bloch, que interpreta a terrível Úrsula, Luiz Fernando promete muitas maldades. Débora, aliás, define sua personagem como uma vilã de contos de fadas. “A duquesa Úrsula é uma vilã divertida, o público vai se encantar!”, afirmou a atriz, que aproveitou a festa para dançar muito ao lado dos colegas de elenco. Questionada sobre o namoro com Sérgio Marone, 17 anos mais jovem do que ela, Débora foi direta: “O coração está ótimo e estamos bem. Ele não veio porque está gravando”.

Elenco acompanha exibição de cenas da novela

Foto: Divulgação/Rede Globo

Dividindo experiência

De volta às novelas após seis anos, Matheus Nachtergaele viverá o profeta Miguézim. “Não resisti ao convite das autoras. É uma novela especial”, afirmou o ator. Consagrado na profissão, ele contou que aproveita as gravações para passar um pouco de sua experiência para os colegas mais jovens, como Bianca Bin e Jayme Matarazzo: “Eu adoro ensaiar e discutir as cenas, então acho que eles curtem isso. Não sou inacessível”.

Dominguinhos dá o tom

No vídeo com cenas da novela exibido para a imprensa na festa, fica claro que a produção de Cordel Encantado será caprichada, com qualidade semelhante à das minisséries globais. Mais do que isso, a novela mostra uma história envolvente e até original em sua narrativa. Resta saber se o público vai embarcar nessa fábula.

Para encerrar a noite, o músico Dominguinhos animou famosos, fãs e até jornalistas com seu forró e canções tradicionais.



Veja o look das famosas na festa de Cordel Encantado