Fernando levanta suspeita sobre anjo: “Se foi armado, ficou feio”

A decisão da Anjo Tamires de imunizar Adrilles ainda continua rendendo no Big Brother Brasil 15.

A sister surpreendeu a casa e deu o colar para o escritor como um sinal de paz. Ele é apaixonado por ela, mas levou vários foras nos últimos dias. “Depois de pensar muito, eu resolvi imunizar uma pessoa que sempre me fez sentir bem-vinda aqui na casa e me protegeu sem eu pedir”, justificou no programa deste domingo (15).

Nesta manhã, Fernando disse no Raio-X que não entendeu a atitude. “Se foi de bom coração foi ótimo, mas, se foi armado, ficou feio”, opinou.

“Não entendi muito bem o argumento que usou. Não que não tenha entendido ele votar nela, mas a justificativa foi a menos plausível”, completou.