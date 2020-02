Fernando Fernandes luta para refazer sua vida

Fernando chegou ao Copacabana Palace

acompanhado da namorada, Lizzi Benites

Foto: Getty Images

Mostrando que tem garra, o modelo e ex-BBB Fernando Fernandes compareceu à festa que antecedeu o Oi Fashion Rocks, realizada por Donatella Versace e pelo fotógrafo das celebridades Mario Testino, que rolou na sexta, 23 de outubro, no Copacabana Palace, no Rio. O gato, que sofreu um acidente de carro em julho, em São Paulo, e perdeu os movimentos das pernas, provou estar superando esse terrível trauma e continua brilhando entre os famosos.

Amigo pessoal do anfitrião da noite, Fernando contou que foi convidado pelo profissional, para quem já posou algumas vezes. Ele chegou acompanhado da namorada, a panicat Lizzi Benites e curtiu bastante a balada.

Desde a tragédia, o rapaz tem procurado ajuda entre os especialistas mais renomados do país, tanto que iniciou a fisioterapiajá durante a primeira internação, e atualmente está morando em Brasília (DF), para fazer tratamento no Hospital Sarah Kubitschek, um dos mais conceituados na área de reabilitação. Fernando, inclusive, já foi fotografado cavalgando. De acordo com a mãe dele, Fernanda Fernandes, porém, o quadro, por enquanto, não teve mudança.

Além da medicina, o moço tem buscado forças espirituais: ele frequenta a igreja Bola de Neve e até participou de um acampamento com jovens evangélicos. É isso aí, Fernando, força!