Fernanda Souza: “Tenho tesão em fazer TV”

A atriz revela que sente falta de ser loira

Foto: Divulgação – Rede Globo

Falar que Fernanda Souza está radiante é chover no molhado. A cada trabalho, a atriz esbanja talento, seja como a caipira (de Alma Gêmea), a gordinha (de O Profeta) ou a loira burra (da série Toma Lá Dá Cá), ela não se repete. Agora, Fernanda dá vida à versão miniperua de Claudia Raia, em Ti-Ti-Ti.

Tantas facetas surpreendem o público. A última foi o talento para a dança. Aos 26 anos, a paulistana ganhou o Dança dos Famosos, do Domingão do Faustão, desbancando a favorita Sheron Menezes.

Achou pouco? A estrela já tem nove novelas no currículo e faz parte dos grandes nomes de sua geração. Ufa! Cansou? Nem um pouco! Para essa jovem, o trabalho é motivo de empolgação.

“Eu tenho muito tesão em fazer televisão! É o lugar que eu me sinto mais confortável. É uma paixão!”, declara a mais nova morena do pedaço, que admite sentir falta do cartaz das loiras. “Ser loira é um poder na vida. Os homens te olham, eu não sei explicar”, comenta, às gargalhadas.

Questionada sobre o convite para a trama de Maria Adelaide Amaral, ela é categórica: “Aqui a gente só aceita! Não estou na fase de recusar nada”, brinca a bela.

O que mais a atraiu na Thaísa?

Eu acho que foi o elemento da mudança. Ela começa de um jeito e parte para outro, totalmente diferente. E isso para uma atriz é muito enriquecedor. Tenho que passar a mudança interna e os objetivos dela a partir dessa transformação radical.

Como está sendo contracenar com um furacão como Claudia Raia?

É uma honra. O que é aquilo? Ela é querida, generosa… Claudia se dá bem com toda a equipe. Eu quero ser a Claudia quando crescer, se bem que não vou crescer. Agora, só se for pro lado (risos). Faz muito tempo que eu não trabalho com alguém tão legal em todos os sentidos. Eu fico babando em cena com ela.

Depois de três anos afastada das novelas, você ficou com saudade?

Uma saudade gigante. Eu fiz o Toma Lá Dá Cá, que era muito diferente. Tinha um ritmo incomum, inclusive de trabalho. A novela busca o naturalismo. São personagens mais reais. Aí, dá vontade de participar de uma novela de novo. Cena de café da manhã… Nossa, tinha muito tempo que não fazia (risos).

E o novo visual? Está gostando?

Eu estou adorando. Quando você está bem, tudo vai bem. E sou atriz. Isso vai acontecer inúmeras vezes. Eu já descobri que o cabelo não é meu. São fios que colocaram na minha cabeça e outra pessoa escolhe a cor, o corte… Eu só os levo em cima (risos).

Pretende voltar a ser loira?

Poxa… Vai dar um trabalho ficar loira novamente… Mas eu quero voltar, sim. Ser loira é um poder na vida. Eu não sei explicar. Você pode estar de cabelo preso e simplezinha, que te olham (risos).