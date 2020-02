Fernanda Souza sabe o que quer

Fernanda Souza abre o jogo

Foto: Reprodução/ Revista VIVA!MAIS

Que balanço faz de sua vida hoje?

Estou muito feliz! Tenho uma família linda, saúde, um namorado [ela está há cerca de um ano com o modelo João Paulo Alcântara] e meu trabalho, que, na minha opinião, é o melhor do mundo! Só tenho a agradecer a Deus por isso.

Como foi sua adolescência?

Nunca fui aborrescente! Trabalhei e estudei ao mesmo tempo. Então, não sobrava tempo pra rebeldia – além de nunca ter tido motivos. Sou muito feliz com a vida para me rebelar.

É verdade que seu primeiro beijo foi dado na novela Chiquititas?

Foi [ela tinha 13 anos]. Não tive escolha! Lembro que fiquei muito nervosa, quase morri do coração. Isso porque era só um selinho!

A Thaisa de Ti-ti-ti faz tudo para chamar a atenção. Já passou por algum momento parecido?

Ela não é mimada – ao contrário! A falta de apoio dos pais é que a faz querer chamar atenção. Graças a Deus, meus pais são presentes.

Isadora (de Toma Lá, Dá Cá), agora Thaisa… Esses papéis sensuais influenciaram sua personalidade?

Não. Só me fazem ter que malhar todo santo dia por conta das roupas curtas. Mas eu adoro me exercitar! Não passo um dia sem fazer uma atividade. Minhas personagens me fizeram criar amor pelo corpo!

Gosta do título de símbolo sexual?

Acho que é uma consequência quando você faz personagens que tenham apelo sensual.

Você diria que ser gostosa é fundamental para uma mulher?

Não. O corpo é só um dos atributos que uma mulher pode ter a seu favor.

Você posaria nua?

Não digo que nunca faria, mas acho que tem que ser no momento certo.

Já tomou a iniciativa para ficar com alguém?

Sou muito prática em todos os sentidos da minha vida. Se estou a fim, falo ou demonstro de alguma maneira!

A disputa entre você e Sheron Menezes foi acirrada na Dança dos Famosos, do Domingão do Faustão. Sua vitória gerou alguma saia justa entre vocês?

Nunca! Nos amamos e nos demos bem desde o primeiro dia… Pelo contrário, nós nos ajudamos muito! Torcíamos uma pela outra…