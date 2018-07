Filha de Fernanda Rodrigues segue os passos da mãe e se torna atriz-mirim

Quem acompanhava as novelas dos anos 1990, com certeza se lembra de Fernanda Rodrigues, 38 anos, ainda pequena brilhando na telinha. A atriz começou aos 11 anos na novela Vamp, em 1991, e depois encarou um papel atrás do outro quase todo ano. Agora, é a sua filha Luisa Carneiro, 8 anos, que embarca na carreira de atriz-mirim.

A pequena foi escalada para o papel de Marta, sexta filha dos sete herdeiros do Capitão Von Trapp, na montagem carioca do musical A Noviça Rebelde. Com Malu Rodrigues, Gabriel Braga Nunes e Larissa Manoela no elenco, a peça encerrou a sua temporada em São Paulo em maio e estreia no Rio de Janeiro em 19 de julho com novo elenco infantil.

A mãe, orgulhosa da pequena e experiente no assunto, publicou uma carta aberta destinada à filha em seu perfil do Instagram sobre essa conquista. Leia o texto completo:

“Pensa num coração apertado e ao mesmo tempo preenchido de orgulho! Pensou? Esse coração é o meu.

(Carta aberta para Luisa) Minha filha, nós sempre soubemos que que você “tinha jeito pra coisa”, mas a gente te protegeu pra você entender que essa profissão é muito séria e precisa estudar, se dedicar…



Você pediu pra participar das audições de ‘A Noviça Rebelde’ no RJ e nós ficamos tão apreensivos, mas entendemos que não podíamos atrapalhar o seu caminho… Você foi lá, fez as audições, e entenderam que você era capaz de participar. você passou nos testes!

Nossa filha… Que orgulho! Tão pequena e tão determinada! Está chegando a hora e eu te vejo ensaiando tanto, todo dia, com seus companheiros de elenco tão talentosos, vejo vocês cansados mas tão tão tão felizes! Que alegria!



Filha, que você seja forte pra enfrentar os julgamentos e as injustiças e que você seja determinada e sempre feliz, seguindo o seu caminho! Boa sorte minha pequena! Vai lá e arrasa! Nós te amamos.”