Fernanda perde Tony para Lígia

Lígia finalmente fica com Tony

Foto: Divulgação

Tony (Gabriel Braga Nunes) vai com Eduardo (João Vitor Silva) para a Itália. Lá, o clima fica nostálgico e Tony lembra muito das filhas e da esposa, falecidas. De repente, Eduardo aparece com Lígia (Miriam Freeland). No início, Tony não gosta da surpresa, mas depois é tomado pelo clima de saudade e a abraça fortemente. Sem o pai perceber, Eduardo pega o telefone e avisa a Fernanda (Paloma Duarte) que Lígia está com eles e pede a ela que fique bem longe de Tony, pois seu pai vai casar com a jornalista. Atônita, a atriz liga para o amado e pergunta se Lígia está com ele. Tony tenta reverter a situação, mas Fernanda fala que é melhor eles não magoarem Lígia e Eduardo. E desliga!