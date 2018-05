Parece que foi ontem que vimos a estreia de Fernanda Paes Leme, 34 anos, como a Patty do seriado Sandy&Júnior da Rede Globo, mas a carreira brilhante da atriz está completando 20 anos em 2018. De lá para cá, foram mais de 20 personagens nas telinhas e no cinema; além do sucesso como apresentadora. Primeiro em Superstar, reality musical de 2014, e depois em X Factor, 2016. No mesmo ano, ainda emplacou a primeira temporada do programa Desengaveta, no canal GNT, que já vai para a terceira leva de episódios em agosto.

Por enquanto, em maio, chega às casas todos os dias, às 19h, também no GNT, com a atração Missão Design. Ela falou a CLAUDIA sobre a novidade:

O que podemos esperar do “Missão Design”? E qual sua expectativa quanto à recepção do público?

O programa é uma competição de design e decoração, leve, divertida e com participantes da área ou pessoas apaixonadas pelo tema. Eles têm que colocar a mão na massa e, em doze horas, transformar um contêiner vazio em um ambiente criativo e aconchegante. Lembrando sempre do orçamento e do reaproveitamento de materiais. Espero que o público, além de se divertir, se inspire no programa pra promover as próprias mudanças de hábitos. Eu vi de perto como podemos dar novos significados a objetos que seriam descartados e isso iluminou mais ainda meu olhar sobre consumo. Consumir de forma consciente é a melhor atitude que podemos ter para as nossas vidas e para o planeta.

O novo programa dialoga com questões atuais, como a necessidade de se incluir a sustentabilidade no dia a dia. Já o Desengaveta, ajuda no exercício do consumo consciente, do desapego e na missão aumentar a vida útil das peças que estariam paradas no armário de alguém. De que maneira esses temas interferem na sua forma de comprar?

Quando me envolvi no Desengaveta, eu já estava atenta aos meus excessos. O programa deixou mais claro como banalizamos o ato de comprar e a quantidade de coisas que acumulamos. Quando paramos pra pensar, percebemos que não precisamos da maior parte daquilo. Hoje eu priorizo peças atemporais no meu armário. Também não me desfaço das peças por qualquer motivo, se ficou larga ou rasgou, levo na costureira. Há cinco anos eu faço um bazar anual com tudo que tiro de excesso do armário e com doações de amigos. A renda toda é revertida para instituições que ajudo o ano inteiro. Consumir menos e conscientemente é a base da postura sustentável.

Além da presença na TV, você também é gigante nas redes sociais! Qual a responsabilidade de falar com tanta gente?

Eu procuro levar essa relação com as redes de forma leve! Eu adoro me comunicar e essa é mais uma forma de fazer isso. Gosto de trazer os seguidores pra perto e informar, divertir, falar de assuntos do dia a dia e que me mobilizam.

Você acha válido aproveitar esse espaço para discutir temas importantes?

Com certeza! Hoje, é nas redes sociais que começam a maioria dos movimentos e discussões. Temos que aproveitar esse espaço para plantar sementinhas e jogar luz sobre temas que interessam.

E falando em casa e decoração… Como é a sua relação a sua casa? Você gosta de receber ou reserva para relaxar e se desconectar?

Eu amo ficar em casa e como eu fico pouco; eu aproveito cada momento que estou nela. Adoro ficar sozinha, receber as amigas para tomar um vinho na varanda, jogar conversa fora ou buraco! Adoro um carteado em casa!

Além das atrações no GNT, tem mais planos profissionais para este ano?

Por enquanto, estou na expectativa para as estreias do Missão Design e da próxima temporada do Desengaveta. Procuro não ficar ansiosa pelo que está por vir, mas adoro desafios profissionais e estou sempre disposta ao próximo!