Fernanda Machado desabafa sobre leitura ajudar na dor do aborto espontâneo

8 semanas atrás, nós estávamos celebrando a alegria de uma vida nova crescendo dentro de mim… Tive a alegria de viver 6 semanas intensas, com esse bebezinho na minha barriga, eu tenho certeza que essa sementinha de luz, que estava dentro de mim, veio pra me proteger e me ensinar muito, nesse curto período de tempo. Infelizmente, eu tive que aceitar e entender que esse bebezinho já estava pronto para se tornar luz, para se tornar energia pura… Nossa despedida foi inesperada e dolorosa, emocionalmente e fisicamente. Resolvi falar sobre a dor que estou vivendo, porque tenho achado exaustivo demais esconder essa dor, exaustivo demais fingir que nada aconteceu. Quem me conhece sabe que estou diferente, passei somente 6 semanas com esse bebezinho na barriga, mas ele me transformou pra sempre. Sei que vai passar, mas nesse momento, em meio a queda brusca dos hormônios, estou sentindo muita falta daquela vida nova, daquela luz que crescia dentro de mim… Lá no fundo, sei que essa luz vai estar sempre perto de mim, sempre comigo, só preciso de tempo. Sei que o tempo vai curar as feridas que ficaram… Mas nunca vou esquecer desse meu bebêzinho, que não tive a chance de segurar no colo… Aproveito pra mandar muito amor pra todas as mulheres, que como eu, viveram essa perda… Pouco se fala abertamente sobre esse assunto, mas é sempre bom saber que não estamos sozinhas, 1 em cada 4 mulheres já sofreu uma perda gestacional. Se você também infelizmente sofreu uma perda gestacional, saiba que você não está sozinha. #miscarrige #perdagestacional #sharingforhealing #compartilharparacurar #ihadamiscarrige