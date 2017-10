Quem vê o casal Fernanda Lima, 40 anos, e Rodrigo Hilbert, 37 anos, felizes juntos, nem imagina que, por pouco, a história deles teve fim – e não foi por falta de amor. Em entrevista a CLAUDIA, a apresentadora conta que sempre sonhou em ser mãe e, assim que conheceu o atual marido percebeu que havia encontrado o pai de seus filhos. No entanto, Fernanda passou por um período conturbado durante a novela Bang Bang, estrelada por ela, e os dois se separaram.

“Quando vi que o Rodrigo tinha arranjado outra namorada e que a coisa estava ficando série, corri atrás dele e disse: ‘Eu te amo e quero ficar com você’. Eu não ia perder o homem da minha vida!”, revela em conversa com a nossa Diretora de Redação Ana Paula Padrão para a reportagem de capa da nossa edição de outubro. Abrir seu coração e se posicionar de maneira firme trouxe resultado. Não é a toa que hoje eles são o casal perfeito do imaginário coletivo.

A família acaba de se mudar para a Califórnia, nos EUA, onde planejam ficar por nove meses, mas Fernanda já tem planos importantes para o retorno. “Na volta planejamos uma nova gravidez”, revela Fernanda.

A apresentadora é a estrela da nossa capa de aniversário e revela outros detalhes sobre sua relação com o marido, o poder do programa Amor & Sexo, seus sentimentos sobre os 40 anos recém-completados e os motivos que a levaram se posicionar contra o apresentador Silvio Santos.