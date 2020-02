Fernanda Gentil compara suas semelhanças com Fernanda Lima

Fernanda Gentil postou uma foto ao lado da apresentadora Fernanda Lima após a gravação do quadro Mamãe Gentil, dentro do Esporte Espetacular, na manhã deste sábado (28).

Bem humorada, a jornalista brincou com as semelhança entre elas. “As semelhanças são muitas: duas Fernandas, as duas respiram, as duas comem, as duas têm duas sobrancelhas, as duas vão estar amanhã no Mamãe Gentil dentro do Esporte Espetacular, e por aí vai… E pode não parecer, mas temos diferenças também! Depois de muito pensar, lembrei de uma: Eu estou grávida, ela não”, brincou ela na legenda.