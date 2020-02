Fenômeno Lepo Lepo: Márcio Victor, do Psirico, chora no Carnaval e confirma arrastão

Márcio Victor se emociona ao falar sobre Lepo Lepo

Foto: Fred Pontes/Divulgação

A emoção anda rolando solta nos shows do Psirico no Carnaval de Salvador. Criador do hit Lepo Lepo, forte concorrente à música deste ano na folia, o grupo tem visto sua canção ser apresentada pelos principais artistas do cenário baiano. Ivete Sangalo, Chiclete com Banana, Asa de Águia e diversos outros cantores interpretaram a música, sempre conquistando um coro do bloco e da pipoca.

Na sexta-feira (28), Márcio Victor chorou com a reação do público no circuito Barra-Ondina. Os foliões cantaram à capela enquanto o vocalista se mostrava emocionado, sem conseguir continuar a canção. “Já ganhou! Já ganhou”, gritaram os fãs. No domingo (2), ele parou a apresentação para ler uma crítica publicada pelo cantor Tico Santa Cruz, que, no Facebook, fez uma análise da canção e declarou: “Lepo Lepo é a música mais revolucionária de todos os carnavais.” Márcio Victor pediu permissão para ler a publicação de Tico. “Tivemos um comentário muito positivo de um amigo que faz parte de um movimento muito diferente do nosso, o rock n’ roll”, explicou.

Como agradecimento pela repercussão de Lepo Lepo, o vocalista do Psirico anunciou: o grupo se apresentará gratuitamente e sem cordas na Barra, às 12h, na quarta-feira (5). “Quero toda a minha nação psiriqueira presente. Vamos fazer o melhor arrastão deste carnaval!”, declarou.

Desde 1992, os foliões escolhem a música do Carnaval através de uma pesquisa do IBOPE – Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística. As campeãs são coroadas com o Troféu Dodô e Osmar. O Psirico já teve outros grandes sucessos como Bicicletinha, Firme e Forte e Ela é Toda Boa, mas nunca levou o título. Em 2013, a escolhida foi Ziriguidum, do Filhos de Jorge.

Assista à apresentação emocionada do Psirico: