Félix de ‘Amor à Vida’ vai voltar no último capítulo de ‘A Dona do Pedaço’

Crossover brasileiro? Temos! Segundo o colunista de TV Daniel Castro, o ator Mateus Solano foi convidado para reviver o personagem Félix, de ‘Amor à Vida’, no último capítulo de ‘A Dona no Pedaço’, exibido no dia 22 de novembro.

O motivo dessa presença especial é que Félix abençoará o casamento entre Agno, personagem de Malvino Salvador, e Leandro, de Guilherme Leicam, com uma espécie de apadrinhamento. Mateus também falará sobre como o direito à união homoafetiva é importante.

Para a felicidade dos fãs de Agno e Leandro, o último episódio ainda guarda um beijo dos dois para demonstrar todo o amor entre eles. Além de trazer o apoio de Cássia (Mel Maia), que finalmente respeita a orientação sexual do pai.

Veja também



Mateus Solano com Thiago Fragoso foram os responsáveis pelo primeiro beijo entre duas pessoas do mesmo gênero em rede nacional. Para quem não se lembra, Félix se apaixona por Niko, personagem de Thiago, e o beija logo depois de dizer que ele mudou sua vida.

Reveja a cena: